Il Livesport Prague Open entra nella fase più interessante del torneo con gli ottavi di finale del tabellone femminile. Tra le sfide in programma spicca quella tra Bartunkova e Tararudee, che si affronteranno mercoledì 23 luglio alle ore 11:00 sul cemento di Praga. Entrambe hanno conquistato con merito l'accesso a questo turno e ora andranno a caccia di un posto tra le migliori otto della competizione.

La partita mette di fronte due tenniste che arrivano da risultati positivi, ma con stati di forma differenti. Bartunkova potrà contare sul sostegno del pubblico ceco dopo l'ottima prestazione nel turno precedente, mentre Tararudee si presenta con una lunga serie di vittorie consecutive che la rende una delle giocatrici più in forma del torneo.

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Focus sui giocatori

Bartunkova si è guadagnata gli ottavi di finale grazie a una convincente vittoria contro la cinese Yuan. Il successo è arrivato in due set, al termine di una partita gestita con autorità dall'inizio alla fine. Una prestazione che le ha permesso di confermare il buon livello espresso sul cemento e di arrivare a questo appuntamento con grande fiducia nei propri mezzi.

Tararudee, però, sta vivendo un momento di forma ancora migliore. La tennista arriva infatti da cinque vittorie consecutive tra il WTA di Istanbul e il torneo di Praga, una striscia che testimonia la continuità del suo rendimento. Nell'ultimo incontro ha superato Kovackova con il punteggio di 2-1, dimostrando ancora una volta carattere e capacità di gestire i momenti decisivi del match.

I risultati ottenuti nelle ultime settimane la candidano come una delle principali favorite non solo per questa partita, ma anche per il prosieguo del torneo. La continuità mostrata sul cemento rappresenta infatti un elemento importante in vista di una sfida che potrebbe regalarle l'accesso ai quarti di finale.

Il tabellone dell'ATP

La vincitrice dell'incontro conquisterà un posto nei quarti di finale del Livesport Prague Open, dove affronterà l'ucraina Snigur. Quest'ultima ha raggiunto il turno successivo dopo aver eliminato la turca Aksu in due set ed è considerata una delle principali candidate alla vittoria del torneo.

Per Bartunkova e Tararudee si tratta quindi di un passaggio fondamentale: superare gli ottavi significherebbe continuare la corsa verso le fasi decisive della competizione e avvicinarsi sempre di più alla semifinale.

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