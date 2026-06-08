L'otto giugno alle 10:00 di mattina parte il WTA su erba nei Paesi Bassi. Tra le sfide più sentite c'è quella tra la tennista francese Lois Boisson e l'argentina Sierra. Dopo il Roland Garros, terminato con la vittoria di Zverev su Cobolli, è tempo di cambiare superficie, palcoscenico e circuito. Siamo sicuri che anche i prossimi tornei sapranno emozionare e regalare emozioni come il circuito francese. Per scoprire come non perdere nemmeno un minuto del match tra Boisson e Sierra, continua a leggere l'articolo.

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Focus sui giocatori

Il tabellone del WTA

Classe 2003, Loisha disputato una sola partita su erba nel 2025, a Wimbledon, contro Branstine e perdendo in tre set. Gode di molta più esperienza invece l'argentina, quasi un unicum tra i tennisti sudamericani che riescono a esprimere un ottimo livello di tennis sull'erba. Il suo 2025 è stato particolarmente prolifico, vincendo a Wimbledon contro Gadecki, Boulter e Bucsa, fermandosi solo contro la tedesca Siegemund. Su questa superficie non si registrano precedenti testa a testa. l'unica volta che le due si sono affrontate correva l'anno 2024, in un match giocato sulla terra battuta e terminata 0-2 in favore della francese.Il tabellone ha deciso di regalare uno scontro particolarmente avvincente. Chi vincerà la partita dell'otto giugno affronterà la vincente del derby americano tra

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