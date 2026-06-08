Non perdere Boisson-Sierra: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 

L'otto giugno alle 10:00 di mattina parte il WTA su erba nei Paesi Bassi. Tra le sfide più sentite c'è quella tra la tennista francese Lois Boisson e l'argentina Sierra. Dopo il Roland Garros, terminato con la vittoria di Zverev su Cobolli, è tempo di cambiare superficie, palcoscenico e circuito. Siamo sicuri che anche i prossimi tornei sapranno emozionare e regalare emozioni come il circuito francese. Per scoprire come non perdere nemmeno un minuto del match tra Boisson e Sierra, continua a leggere l'articolo.

HSBC Championships - Day One

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Focus sui giocatori

Classe 2003, Lois Boisson ha disputato una sola partita su erba nel 2025, a Wimbledon, contro Branstine e perdendo in tre set. Gode di molta più esperienza invece l'argentina Sierra, quasi un unicum tra i tennisti sudamericani che riescono a esprimere un ottimo livello di tennis sull'erba. Il suo 2025 è stato particolarmente prolifico, vincendo a Wimbledon contro Gadecki, Boulter e Bucsa, fermandosi solo contro la tedesca Siegemund. Su questa superficie non si registrano precedenti testa a testa. l'unica volta che le due si sono affrontate correva l'anno 2024, in un match giocato sulla terra battuta e terminata 0-2 in favore della francese.

Il tabellone del WTA

Il tabellone ha deciso di regalare uno scontro particolarmente avvincente. Chi vincerà la partita dell'otto giugno affronterà la vincente del derby americano tra Navarro e McNally.

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