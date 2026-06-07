Terminato il Roland Garros, parte il WTA di Londra. Passiamo quindi dall'iconica terra rossa che regala la Francia per l'erba inglese, che gode di altrettanto prestigio e intrisa di storia e momenti iconici del tennis. Il primo round tra Boulter e Fernandez è tra i match più avvincenti che propone il calendario: il match si terrà domani, 8 giugno, alle 11:00 di mattina. Guarda la partita senza perdere nemmeno uno scambio, per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

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Il tabellone del WTA di Londra

entrambe le tenniste riescono a esprimere un buon livello di tennis. Negli ultimi 5 incontri disputati su questa superficie,ha vinto 3 partite, ma ha perso l'ultima a Wimbledon per 1-2 contro l'argentina Serra., invece, ha vinto soltanto due partite nelle ultime cinque disputate tra il giugno e il luglio dello scorso anno. L'ultima la canadese l'ha persa contro la tedesca. Tra le due tenniste, che si affronteranno l'8 giugno, non si registrano incontri precedenti: questa, quindi, sarà la loro prima sfida 1 contro 1. Il favore dei pronostici è tutto per la tennista canadese, nonostante sia meno in forma su questa superficie.Il torneo WTA è appena cominciato. Siamo appena ai sedicesimi di finale e chi vincerà il primo turno arriverà agli ottavi, guadagnando terreno verso la finale. La vincente del confronto tra Boulter e Fernandez, affronterà agli ottavi la vincente del confronto tra la cinesee la rumena

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