Terminato il Roland Garros, è il momento di cambiare prospettiva. In Olanda si tiene il WTA su erba e, tra i match più interessanti del primo round, c'è il confronto tra la spagnola Bouzas Maneiro e l'australiana Tomljanovic. La sfida del WTA singolare si terrà alle 10:00 di mattina di domani, lunedì 8 giugno. Per scoprire come non perdere nemmeno uno scambio e seguire la partita, continua a leggere l'articolo.

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Focus sui giocatori

Il tabellone del WTA di Londra

Le due tenniste hanno rapporti diversi sull'erba.ha concluso il suo 2025 con buone prestazioni, tra cui quella contro l'ucrainaterminata in tre set. Diversi sono invece i risultati raccolti dalla tennista australiana, che ha vinto la sua ultima partita il 22 giugno contro la tedesca Lys in Germania. Su erba non c'è alcun precedente, per trovare un testa a testa bisogna cambiare e arrivare alla terra rossa di Rabat, in cui ha vinto Tomljanovic nelin 2 set.Chi vincerà la sfida di domani nel primo round dei sedicesimi di finale, affronterà agli ottavi la vincente della sfida tra

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