Il Roland Garros è terminato e lascia spazio al WTA femminile di Londra, in cui ci sarà il cambio di superficie: dal rosso della terra battuta si passa al verde elegante inglese. Nel circuito, che si terrà su erba, si affronteranno per il primo round la tennista inglese Dart e Samsonova. La sfida si terrà domani, 8 giugno, alle 11:00 di mattina: non perdere nemmeno uno scambio, scopri come seguire la partita in diretta tv e streaming live gratuitamente.

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Focus sui giocatori

Il tabellone del WTA di Londra

Nonostante gli inglesi trovino, quantomeno generalmente, i circuiti su erba la loro comfort-zone, ciò non vale per la. Infatti, nelle ultime cinque partite disputate, di cui solo una nel 2026,. L'ultimo match disputato, datato 2 giugno, è stato perso per. Molto meglio invece Samsonova, che esprime un ottimo tennis su questa superficie. Quest'anno non ha ancora giocato alcun match su erba, ma ha chiuso ilcon ben quattro vittorie e una sconfitta soltanto, a, sotto i colpi della polacca. Tra le due tenniste, non si registrano incontri testa a testa: questo, quindi, sarà il loro primo, lafavorita.Il WTA è appena cominciato ma ci sono già alcune tenniste che sono agli ottavi di finale. Chi vincerà tra Dart e Samsonova, affronterà la tennista svizzera

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