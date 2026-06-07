Non perdere Dart-Samsonova: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live
Il Roland Garros è terminato e lascia spazio al WTA femminile di Londra, in cui ci sarà il cambio di superficie: dal rosso della terra battuta si passa al verde elegante inglese. Nel circuito, che si terrà su erba, si affronteranno per il primo round la tennista inglese Dart e Samsonova. La sfida si terrà domani, 8 giugno, alle 11:00 di mattina: non perdere nemmeno uno scambio, scopri come seguire la partita in diretta tv e streaming live gratuitamente.
CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS di DART-SAMSONOVA SU BET365
Segui il match su VINCITU e non perderti neanche un minuto
Dove vedere Dart-Samsonova in diretta TV e streaming gratis
La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.
Come accedere allo streaming:
- Registrati o accedi al tuo conto BET365
- Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa
- Cerca Dart-Samsonova sul palinsesto BET365
Focus sui giocatoriNonostante gli inglesi trovino, quantomeno generalmente, i circuiti su erba la loro comfort-zone, ciò non vale per la Dart. Infatti, nelle ultime cinque partite disputate, di cui solo una nel 2026, non ne ha vinta neanche una. L'ultimo match disputato, datato 2 giugno, è stato perso per 2-1 contro la Bartunkova. Molto meglio invece Samsonova, che esprime un ottimo tennis su questa superficie. Quest'anno non ha ancora giocato alcun match su erba, ma ha chiuso il 2025 con ben quattro vittorie e una sconfitta soltanto, a Wimbledon, sotto i colpi della polacca Swiatek. Tra le due tenniste, non si registrano incontri testa a testa: questo, quindi, sarà il loro primo, la Samsonova favorita.
Il tabellone del WTA di LondraIl WTA è appena cominciato ma ci sono già alcune tenniste che sono agli ottavi di finale. Chi vincerà tra Dart e Samsonova, affronterà la tennista svizzera Bencic.
E allora che aspetti? Guarda ora Dart-Samsonova in diretta streaming gratis su BET365
© RIPRODUZIONE RISERVATA