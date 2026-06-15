Il WTA di Berlino è tra i palcoscenici più prestigiosi in cui prepararsi in vista di un Grande Slam. La tennista Frech e e la rivale Zhang si affronteranno su erba, domani 15 giugno alle 12:00, sotto il sole cocente della capitale tedesca. Per non perdere neanche uno scambio di questo avvincente match, continua a leggere l'articolo e non perdere nemmeno uno scambio del circuito tedesco, che sta già regalando emozioni da non perdere.

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Focus sulle giocatrici

La tennista polacca è solo alla sua seconda partita su erba nel suo 2026, in cui ha vinto contro. Il 2025, però, lo ha concluso con tre sconfitte consecutive, che hanno evidenziato alcuni limiti su questa superficie. Le sconfitte sono arrivate sotto i colpi della tennista americana, la danese Tauson e infine la canadese Mboko. Risultati decisamente migliori sono stati raggiunti dalla sua rivali, che nelle ultime cinque partite ha vinto ben tre partite ed è anche molto più allenata su questa superficie. Nel suoinfatti ci sono sttate quattro partite su erba, di cui ben tre vittorie e una sola sconfitta sotto i colpi di Eala per il risultato di 2-0. Non ci sono precedenrti su questa superficie, dato che le due tenniste si sono incontrate soltanto su cemento e terra battuta. In ques'tultima occasione ha vinto la Frech, ma sul cemento èvincendo due partite su tre, ma ha perso l'ultima quest'anno giocata il primo marzo e terminata con il risultato di 2-1. La partita, quindi, si presenta come una delle piùdi questo circuito e della giornata di domani.

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