Nel cuore di Nottingham si disputa il WTA, ottavi di finale. Si entra quindi nel vivo della competizione e una delle sfide più avvincenti è quella che metterà di fronte la tennista Gibson contro la Zheng. La partita si terrà il 17 giugno alle 17:00 di pomeriggio, con un clima che dovrebbe essere meno avverso rispetto alle altre a cui abbiamo assistito negli ultimi giorni. Ci aspettiamo un match equilibrato, in cui avrà la meglio chi riuscirà a mantenere i nervi saldi preservando le energie sotto un sole cocente. Per scoprire come seguire la partita senza perdere nemmeno uno scambio, continua a leggere l'articolo.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI GIBSON-ZHENG SU BET365

Segui il match su VINCITU e non perderti neanche un minuto

Dove vedere Gibson-Zheng in diretta TV e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Gibson-Zheng sul palinsesto BET365

Focus sulle giocatrici

Il tabellone del WTA

Le due tenniste non fannola loro comfort zone. Infatti, laha vinto soltanto una partita nel suosu questa superficie, contro l'inglese. Sono arrivate poi due sconfitte contro l'americana Kalieva e Charaeva. Contro la padrona di casa a, però, sono arrivati dei segnali convincenti che potrebbero arrivare perfino a renderla la favorita nella sfida contro. La tennista cinese, dal canto suo, ha battutoin tre set ma l'ultima vittoria prima di questa risaliva al 13 giugno 2025, contro l'inglese. Per quanto sia esplosivo e di qualità, entrambe fanno fatica ad esprimere al meglio il loro tennis in questo circuito: soprattutto la Gibson, è un portento sul cemento, più che sull'erba.Dunque, laè laper accedere ai quarti di finale. Lì incontrerà la vincente della sfida tra, che hanno battuto rispettivamente Bejlek e Ruzic. Siamo ormai nel vivo del circuito di Nottingham, ogni punto diventa decisivo e raggiungere le semifinali è unrealizzabile.

E allora che aspetti? Guarda ora Gibson-Zheng in diretta streaming gratis su BET365

Non perdere la sfida, seguila su VINCITU