Non perdere Gibson-Zheng: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live
Nel cuore di Nottingham si disputa il WTA, ottavi di finale. Si entra quindi nel vivo della competizione e una delle sfide più avvincenti è quella che metterà di fronte la tennista Gibson contro la Zheng. La partita si terrà il 17 giugno alle 17:00 di pomeriggio, con un clima che dovrebbe essere meno avverso rispetto alle altre a cui abbiamo assistito negli ultimi giorni. Ci aspettiamo un match equilibrato, in cui avrà la meglio chi riuscirà a mantenere i nervi saldi preservando le energie sotto un sole cocente. Per scoprire come seguire la partita senza perdere nemmeno uno scambio, continua a leggere l'articolo.
CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI GIBSON-ZHENG SU BET365
Segui il match su VINCITU e non perderti neanche un minuto
Dove vedere Gibson-Zheng in diretta TV e streaming gratis
La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.
Come accedere allo streaming:
- Registrati o accedi al tuo conto BET365
- Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa
- Cerca Gibson-Zheng sul palinsesto BET365
Focus sulle giocatriciLe due tenniste non fanno dell'erba la loro comfort zone. Infatti, la Gibson ha vinto soltanto una partita nel suo 2026 su questa superficie, contro l'inglese Jones. Sono arrivate poi due sconfitte contro l'americana Kalieva e Charaeva. Contro la padrona di casa a Nottingham, però, sono arrivati dei segnali convincenti che potrebbero arrivare perfino a renderla la favorita nella sfida contro Zheng. La tennista cinese, dal canto suo, ha battuto Sakkari in tre set ma l'ultima vittoria prima di questa risaliva al 13 giugno 2025, contro l'inglese Raducanu. Per quanto sia esplosivo e di qualità, entrambe fanno fatica ad esprimere al meglio il loro tennis in questo circuito: soprattutto la Gibson, è un portento sul cemento, più che sull'erba.
Il tabellone del WTADunque, la Gibson è la favorita per accedere ai quarti di finale. Lì incontrerà la vincente della sfida tra Pliskova e McNally, che hanno battuto rispettivamente Bejlek e Ruzic. Siamo ormai nel vivo del circuito di Nottingham, ogni punto diventa decisivo e raggiungere le semifinali è un sogno realizzabile.
E allora che aspetti? Guarda ora Gibson-Zheng in diretta streaming gratis su BET365
© RIPRODUZIONE RISERVATA