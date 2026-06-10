Non perdere Landaluce-Fritz: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live
Domani, 10 giugno, scendono in campo Landaluce e Fritz alle 15:00 in occasione degli ottavi di finale dell'ATP di Stoccarda. Il circuito si tiene su erba, superficie che entrambi i tennisti riescono a sfruttare al meglio per esprimere il loro tennis. Non perdere nemmeno uno scambio, scopri come seguire la partita in diretta tv e streaming live. Per sapere come farlo, continua a leggere l'articolo.
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Focus sui giocatoriLandaluce e Fritz si affrontano in momenti di forma molto diversi. Lo spagnolo ha vinto tre delle ultime cinque partite giocate tra l'erba e la terra battuta, tra cui la sconfitta contro il neo campione del Roland Garros Medvedev a Roma, il 14 maggio. Non vive un momento brillante, invece, l'americano Fritz. Ha infatti perso le ultime tre partite di fila tra Miami, Ginevra e la terra battuta di Francia. Su erba, però, cambia il discorso: Fritz ha infatti vinto addirittura quattro delle ultime cinque partite giocate, perdendo a Wimbledon soltanto contro Alacaraz l'11 luglio 2025. Anche Landaluce su erba dà il meglio di sé: ha disputato infatti un ottimo Wimbledon l'anno scorso e ha battuto Herbert in tre set. Tra i due, però, non ci sono precedenti: sarà infatti il primo testa a testa.
Il tabellone dell'ATPGiunti agli ottavi di finale, adesso bisogna vincere per strappare il pass per i quarti. Chi tra Landaluce e Fritz riuscirà ad avere la meglio il 10 giugno, affronterà il vincente della sfida tra Bellucci e Hanfmann. Hanno battuto, rispettivamente, Davidovich e Kovacevic.
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