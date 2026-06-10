Domani, 10 giugno, scendono in campo Landaluce e Fritz alle 15:00 in occasione degli ottavi di finale dell'ATP di Stoccarda. Il circuito si tiene su erba, superficie che entrambi i tennisti riescono a sfruttare al meglio per esprimere il loro tennis. Non perdere nemmeno uno scambio, scopri come seguire la partita in diretta tv e streaming live. Per sapere come farlo, continua a leggere l'articolo.

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Focus sui giocatori

Il tabellone dell'ATP

si affrontano in momenti di forma molto diversi. Lo spagnolo ha vinto tre delle ultime cinque partite giocate tra l'erba e la terra battuta, tra cui la sconfitta contro il neo campione del Roland Garros, il 14 maggio. Non vive un momento brillante, invece, l'americano Fritz. Ha infatti perso le ultime tre partite di fila tra Miami, Ginevra e la terra battuta di. Su erba, però, cambia il discorso: Fritz ha infatti vinto addirittura, perdendo a Wimbledon soltanto control'11 luglio 2025. Anche Landaluce su erba dà il meglio di sé: ha disputato infatti un ottimo Wimbledon l'anno scorso e ha battutoin tre set. Tra i due, però, non ci sono precedenti: sarà infatti il primo testa a testa.Giunti agli ottavi di finale, adesso bisogna vincere per strappare il pass per i quarti. Chi tra Landaluce e Fritz riuscirà ad avere la meglio il 10 giugno, affronterà il vincente della sfida tra. Hanno battuto, rispettivamente, Davidovich e Kovacevic.

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