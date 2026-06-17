Il WTA di Berlino entra nella fase decisiva e martedì 17 giugno alle ore 11:00 andrà in scena il quarto di finale tra Elise Mertens e Nikola Bartunkova. Il prestigioso torneo tedesco sull'erba rappresenta uno degli appuntamenti più importanti in preparazione a Wimbledon e mette di fronte due giocatrici che stanno vivendo momenti molto diversi della propria carriera. Da una parte l'esperienza della belga, presenza fissa nelle zone alte del ranking mondiale da diversi anni, dall'altra l'entusiasmo della giovane ceca, autentica sorpresa della stagione. Scopri come non perdere neanche uno scambio del match: leggi l'articolo e accedi alla diretta tv e allo streaming live.

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Focus sulle giocatrici

Elise Mertens arriva all'appuntamento dopo una vittoria di carattere contro Liudmila Samsonova. La belga ha saputo reagire a un avvio complicato, ribaltando completamente l'inerzia dell'incontro e conquistando il passaggio del turno grazie a una prestazione in costante crescita. Nonostante la continuità che le ha permesso di restare stabilmente tra le migliori trenta tenniste del circuito, negli ultimi mesi Mertens ha spesso incontrato difficoltà nel superare gli ottavi di finale.

Dall'altra parte della rete ci sarà una Nikola Bartunkova sempre più protagonista nel circuito maggiore. La giovane ceca sta vivendo una crescita impressionante e a Berlino ha confermato tutto il proprio potenziale eliminando Diana Shnaider al termine di una sfida combattutissima. Pur essendo alla sua prima vera stagione sull'erba, Bartunkova ha già dimostrato di poter essere molto competitiva su questa superficie.

Le due si sono già affrontate una volta in questa stagione agli Australian Open, con successo in due set per Mertens. L'esperienza della belga la rende leggermente favorita, ma il momento di fiducia e la crescita costante di Bartunkova lasciano immaginare un confronto molto più equilibrato rispetto al precedente disputato in Australia.

Il tabellone del WTA

La tennista belga si presenta quindi come la favorita per questi ottavi di finale. Contro Bartunkova può guadagnare l'accesso per i quarti di finale, avanzando nella competizione. Chi riuscirà a vincere la partita affronterà nei quarti la vincente tra

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