Il WTA 500 di Berlino prosegue lunedì 15 giugno con una sfida molto interessante del primo turno. A partire dalle ore 17:30, Elise Mertens e Liudmila Samsonova si contenderanno un posto nel turno successivo sull'erba tedesca, superficie che tradizionalmente offre spettacolo e ritmi elevati. Per entrambe si tratta di un appuntamento importante in vista di Wimbledon, soprattutto per Samsonova, che a Berlino ha spesso ottenuto risultati di rilievo nel corso della carriera. Per scoprire come seguire il confronto senza perdere nemmeno uno scambio, continua a leggere l'articolo e vedi la partita in diretta tv e streaming live.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI MERTENS-SAMSONOVA SU BET365

Segui il match su VINCITU e non perderti neanche un minuto

Dove vedere Mertens-Samsonova in diretta TV e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Mertens-Samsonova sul palinsesto BET365

Focus sulle giocatrici

Liudmila Samsonova arriva al torneo in un momento piuttosto complicato della stagione. La tennista russa fatica a trovare continuità nei risultati e negli ultimi mesi ha raccolto poche vittorie, senza riuscire a dare seguito alle occasioni avute nei principali tornei del circuito. L'ultimo successo risale agli Internazionali d'Italia, mentre nelle uscite più recenti sono arrivate eliminazioni premature, compresa quella al Queen's Club nella settimana che ha inaugurato la stagione sull'erba. Situazione diversa per Elise Mertens, che nel 2026 ha mostrato una maggiore regolarità. La belga continua a mantenersi stabilmente nelle zone alte della classifica mondiale e raramente incappa in eliminazioni immediate.

Pur non avendo centrato risultati particolarmente prestigiosi negli ultimi mesi, Mertens ha costruito la propria stagione sulla continuità di rendimento, caratteristica che la rende sempre un'avversaria difficile da affrontare. I precedenti sorridono a Samsonova, che ha vinto entrambi i confronti diretti disputati contro la belga, entrambi sul cemento. Nonostante il momento di forma più favorevole di Mertens, la russa conosce bene le condizioni di gioco di Berlino e proverà a sfruttare la superficie per ritrovare fiducia e risultati. La sensazione è che possa nascere una partita molto equilibrata tra due giocatrici esperte del circuito.

Il tabellone del WTA

Sarà la prima sfida del circuito per le due tenniste, che si sfideranno per ottenre il pass per gli ottavi di finale. Una volta arrivata una di loro tra le prime otto, si ritroverà contro la vincente della sfida tra lae la. Chiunque passerà, senza dubbio assisteremo ad una grande partita, che ci porterà direttamente ai quarti di finale, nel vivo del torneo che raggiungerà il suo atto conclusivo.

E allora che aspetti? Guarda ora Mertens-Samsonova in diretta streaming gratis su BET365

Non perdere la sfida, seguila su VINCITU