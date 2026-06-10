Il WTA femminile che si sta tenendo a S-Hertongenboscn in Olanda sta regalando tantissime emozioni. Il circuito, che si disputa sull'erba, è giunto agli ottavi di finale dopo dei sedicesimi da urlo. Tra i match più attesi della seconda fase c'è quello tra la tennista americana Montgomery e la belga Minnen. La partita si terrà mercoledì 10 giugno alle 15:00. Per scoprire come seguire la partita senza perdere neanche un minuto, continua a leggere l'articolo.

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Focus sui giocatori

Il tabellone dell'ATP

Le due tenniste trovano la loro confort zone sull'erba, superficie che permette a entrambe di. Montgomery, ad esempio, non era riuscita a raccogliere vittorie sulla terra rossa tra maggio e giugno, ma una volta ritornata sull'erba sembra imbattibile. Inha infatti vinto le ultime tre partite, contro Yuan, Garland e. Anche il 2026 di Minnen è perfetto su questa superficie: ben quattro vittorie nelle ultime cinque partite disputate, tra Olanda e Inghilterra. C'è un solo precedente tra le due tenniste e risalente al, in cui si sono affrontate ae ha vinto la Minnen in due set. Ci aspetta quindi un match particolarmente equilibrato tra due atlete che sprigionano un tennis di altissimo livello su erba e che puntano a conquistare i quarti di finale.La tennista americana ha battuto Kasaktina ai sedicesimi, mentre Mnnen ha sconfitto in due set Tjen. Adesso le due atlete si ritrovano agli ottavi di finale l'una contro l'altra e chi vincerà affronterà nei quarti di finale del WTA la vincitrice trae la tennista ucraina

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