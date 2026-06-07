Il Roland Garros lascia spazio al WTA femminile, cambiando non solo nazione e circuito ma anche superficie. Prepariamoci dunque ad un grande colpo d'occhio. Lasciamo via il rosso della terra battuta e prepariamoci ad un elegante verde. Una delle sfide più attese del primo round è quella tra la ceca Pliskova e l'americana Kessler. Il match si terrà domani 8 giugno alle 11:00 di mattina. Per scoprire come non perdere neanche uno scambio, continua a leggere l'articolo e segui la diretta tv o vedi in streaming live.

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Focus sui giocatori

Il tabellone del WTA di Londra

In questa sede, dato che siamo all'inizio, possiamo approfondire il momento di forma dei due giocatori attraverso i precedenti in questa superficie. Anche perché di scontri diretti tra le due tenniste non se ne registrano, in nessuna superficie. Lasi presenta alla sfida con tre sconfitte di fila su erba tra Wimbledon, Birmingham e Nottingham nel 2024. È dunque poco allenata su questa superficie. Discorso diametralmente opposto per la tennista americana, che, con l'ultima partita persa contro la ceca Vondousova.Per momento di forma e precedenti su questa superficie, la Kessler è nettamente favorita dato il suo trend di risultati. Chi vincerà la partita affronterà negli ottavi di finale la tennista canadese, tra le principali candidate a raggiungere la finale del WTA.

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