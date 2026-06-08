Non perdere Potapova-Lamens: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live
Tra i match più avvincenti del primo round del WTA dei Paesi Bassi c'è quello tra la tennista austriaca Potapova e l'olandese Lamens. Due che si sono affrontate una sola volta in carriera e mai su questa superficie, su cui entrambe faticano a esprimere al meglio il loro potenziale. Per scoprire come non perdere nemmeno uno scambio, continua a leggere l'articolo e segui la partita in diretta tv e streaming live.
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Focus sui giocatoriPer questa sfida la Potapova è la favorita, guardando anche le attuali classifiche nel ranking. Su erba, però, nessuna delle due riesce a trovare la sua zona di confort. Infatti, la tennista austriaca ha giocato soltanto tre partite su questa superficie nel 2025 perdendone due e battendo soltanto la Jamrichova a Berlino. La storia non cambia per la Lamens, che seppur abbia disputato qualche partita in più ha comunque concluso il suo anno su erba con 2 vittorie nelle ultime cinque partite disputate, tra cui la sconfitta contro l'italiana Cocciaretto in tre set. L'unico precedente è stato proprio nel 2026, sul cemento, e a vincere è stata la Potapova.
Il tabellone del WTAIl tabellone del WTA ha giocato molto con il destino in quest'anno. Chi vincerà la partita dell'otto giugno affronterà la vincente del confronto tra la tennista americana Volynets e la turca Sonmez.
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