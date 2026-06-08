Tra i match più avvincenti del primo round del WTA dei Paesi Bassi c'è quello tra la tennista austriaca Potapova e l'olandese Lamens. Due che si sono affrontate una sola volta in carriera e mai su questa superficie, su cui entrambe faticano a esprimere al meglio il loro potenziale. Per scoprire come non perdere nemmeno uno scambio, continua a leggere l'articolo e segui la partita in diretta tv e streaming live.

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Focus sui giocatori

Il tabellone del WTA

Per questa sfida laè la favorita, guardando anche le attuali classifiche nel. Su erba, però, nessuna delle due riesce a trovare la sua zona di confort. Infatti, la tennista austriaca ha giocato soltanto tre partite su questa superficie nel 2025 perdendone due e battendo soltanto laa Berlino. La storia non cambia per la, che seppur abbia disputato qualche partita in più ha comunque concluso il suo anno su erba con 2 vittorie nelle ultime cinque partite disputate, tra cui la sconfitta contro l'italianain tre set. L'unico precedente è stato proprio nel, sul cemento, e a vincere è stata la Potapova.Il tabellone del WTA ha giocato molto con il destino in quest'anno. Chi vincerà la partita dell'otto giugno affronterà la vincente del confronto tra la tennista americanae la turca

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