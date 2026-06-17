Il WTA 500 di Berlino propone uno degli incontri più interessanti degli ottavi di finale. Martedì 17 giugno alle ore 17:30 scenderanno in campo Aryna Sabalenka ed Ekaterina Alexandrova, in una sfida che mette di fronte due giocatrici particolarmente pericolose sull'erba. La superficie tedesca rappresenta uno dei migliori banchi di prova in vista di Wimbledon e la numero uno del mondo proverà a iniziare nel migliore dei modi la propria stagione sui prati contro una rivale che in passato le ha già creato qualche problema. Scopri come non perdere neanche uno scambio del match: leggi l'articolo e accedi alla diretta tv e allo streaming live.

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Focus sulle giocatrici

Aryna Sabalenka arriva a Berlino con la voglia di lasciarsi alle spalle le delusioni vissute durante la stagione sulla terra battuta. La bielorussa ha sfiorato ancora una volta un grande risultato al Roland Garros, ma non è riuscita a concretizzare il vantaggio accumulato nei quarti di finale contro Diana Shnaider. Nonostante alcune battute d'arresto negli ultimi tornei, Sabalenka resta il punto di riferimento del circuito femminile grazie ai successi ottenuti negli ultimi mesi e alla continuità mostrata nei grandi appuntamenti. Inoltre, l'erba è una superficie sulla quale ha compiuto notevoli progressi: nella scorsa stagione raggiunse le semifinali sia a Berlino che a Wimbledon, confermando di poter essere una delle principali candidate al titolo anche sui prati.

Ekaterina Alexandrova, invece, si presenta all'appuntamento in una fase più complicata della sua stagione. La russa ha faticato a trovare continuità nei risultati e nelle ultime settimane sono arrivate diverse eliminazioni premature. A Berlino è riuscita a interrompere il momento negativo superando il primo turno, ritrovando così un po' di fiducia dopo un periodo difficile. I precedenti sono favorevoli alla Sabalenka, anche se il bilancio resta piuttosto equilibrato. L'ultimo confronto diretto, disputato nel 2025 a Doha, vide però il successo di Alexandrova al termine di una partita molto combattuta.

Il tabellone del WTA

Quello del 17 giugno è sicuramente uno dei match più interessanti che può proporre il circuito: nonostante siamo ancora agli ottavi, è senz'altro il big match fino a questo momento. Chi riuscirà a vincere la partita arriverà ai quarti di finale contro la vincente tra la belgae la. Da quel momento, potranno aprirsi le porte delle semifinali, e sarà vietato non sognare in grande.

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