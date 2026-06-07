Non perdere Siegemund-Jones: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live
Il WTA femminile di Londra prende il via. Si parte con una delle sfide più interessanti del lunedì tra la tennista tedesca Siegemund e l'inglese Jones. Il match si terrà alle 11:00 di mattina di domani 8 giugno e offrirà un match tra due tenniste che si esprimono bene su questa superficie. Per scoprire come seguire la partita senza perdere nemmeno uno scambio, continua a leggere l'articolo.
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Focus sui giocatoriIl match è tra i più interessanti che propone il calendario. Su erba entrambe le tenniste esprimono un ottimo livello di tennis, soprattutto la tedesca Siegemund. Nel 2026 nessuno ha ancora disputato partite in questa superficie: nel 2025, però, ci sono trend molto diversi. Siegemund ha dato spettacolo a Wimbledon, perdendo soltanto contro Sabalenka in tre set. Jones, invece, ha terminato subito il suo cammino perdendo contro l'ucraina Starobudsteva. L'ultima vittoria su erba è stata contro la belga Minnen. Tra le due tenniste, non si registrano precedenti: questa, infatti, sarà la loro prima partita.
Il tabellone del WTA di LondraChi vincerà la partita di domani mattina, affronterà agli ottavi di finale l'americana Anisimova, tra le principali candidate per arrivare in finale in questo WTA di Londra.
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