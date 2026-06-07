Il WTA femminile di Londra prende il via. Si parte con una delle sfide più interessanti del lunedì tra la tennista tedesca Siegemund e l'inglese Jones. Il match si terrà alle 11:00 di mattina di domani 8 giugno e offrirà un match tra due tenniste che si esprimono bene su questa superficie. Per scoprire come seguire la partita senza perdere nemmeno uno scambio, continua a leggere l'articolo.

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Il tabellone del WTA di Londra

Il match è tra i più interessanti che propone il calendario. Su erba entrambe le tenniste esprimono un ottimo livello di tennis, soprattutto la tedesca Siegemund. Nelnessuno ha ancora disputato partite in questa superficie: nel 2025, però, ci sono trend molto diversi.ha dato spettacolo a Wimbledon, perdendo soltanto contro Sabalenka in tre set., invece, ha terminato subito il suo cammino perdendo contro l'ucraina Starobudsteva. L'ultima vittoria su erba è stata contro la belga Minnen. Tra le due tenniste, non si registrano precedenti: questa, infatti,Chi vincerà la partita di domani mattina, affronterà agli ottavi di finale l'americana, tra le principali candidate per arrivare in finale in questo WTA di Londra.

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