In Olanda parte il WTA dopo che il Roland Garros, come ogni anno, ha conquistato ogni appassionato di questo sport. Il primo turno vede tanti match interessanti e tra questi c'è anche quello tra Snigur e Badosa, che si terrà l'otto giugno alle 14:30 di pomeriggio. Per scoprire come non perdere neanche uno scambio, continua a leggere l'articolo e segui la partita in diretta tv e streaming live.

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Focus sui giocatori

Il tabellone del WTA

Le due tenniste in carriera. Infatti, non possiamo sfogliare i precedenti testa a testa per determinare la favorita. Quanto al momento di forma, può tornare utile evidenziare il loro trend sulla superficie su cui scenderanno in campo,. Qui troviamo risultati altalenanti, la tennista ucraina ha partecipato avincendo una sola partita contro la turcae perdendo la secondo controin tre set. La spagnola, invece, è stata subito eliminata da Wimbledon lo scorso anno perdendo contro l'inglese. Si tratta di una superficie insidiosa per entrambe: staremo a vedere, quindi, chi avrà la meglio.Chi riuscirà ad avere la meglio nella sfida di domani, che si terrà ad ora di pranzo, affronterà la vincente del confronto tra, tra le principali protagoniste del circuito e tra le candidate per ottenere un posto in finale, e l'ungherese

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