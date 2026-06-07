Prende il via il WTA femminile di Londra. Tra i match più avvincenti c'è quello di domani, 8 giugno, tra Stojsavjevic e Kostyuk. La partita prenderà il via alle 11:00 di mattina e mette di fronte due tenniste che, recentemente, non hanno ottenuto ottimi risultati su questa superficie. Per scoprire come vedere la partita in diretta tv e streaming live, continua a leggere l'articolo.

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Focus sui giocatori

Il tabellone del WTA di Londra

Stojsavjevic è tra le tenniste ad aver giocate più partite su erba in questo 2026: ci sono molte che giocheranno per la prima volta su questa superficie, mentre lei ha vinto due partite su tre giocate nella cornice di Birmingham. L'ultimo match è stato perso contro la tennista ceca. Male, malissimo perche conta una sola vittoria nelle ultime cinque partite giocate su erba, e risale addirittura a luglio 2024. Nel 2025, infatti, ha giocato tre partite e le ha perse tutte, tra la Germania e l'Inghilterra. Per questo motivo,si presenta al match in un momento di forma più positivo. Non possiamo decretare una favorita sulla base dei precedenti, dato che questa sarà il loro primo testa a testa.Chi vincerà la partita di domani, 8 giugno, affronterà la tennista ceca Bouzkova agli ottavi di finale del WTA.

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