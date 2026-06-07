Non perdere Stojsavjevic-Kostyuk: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live
Prende il via il WTA femminile di Londra. Tra i match più avvincenti c'è quello di domani, 8 giugno, tra Stojsavjevic e Kostyuk. La partita prenderà il via alle 11:00 di mattina e mette di fronte due tenniste che, recentemente, non hanno ottenuto ottimi risultati su questa superficie. Per scoprire come vedere la partita in diretta tv e streaming live, continua a leggere l'articolo.
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Focus sui giocatoriStojsavjevic è tra le tenniste ad aver giocate più partite su erba in questo 2026: ci sono molte che giocheranno per la prima volta su questa superficie, mentre lei ha vinto due partite su tre giocate nella cornice di Birmingham. L'ultimo match è stato perso contro la tennista ceca Bartunkova. Male, malissimo per Kostyuk che conta una sola vittoria nelle ultime cinque partite giocate su erba, e risale addirittura a luglio 2024. Nel 2025, infatti, ha giocato tre partite e le ha perse tutte, tra la Germania e l'Inghilterra. Per questo motivo, Stojsavjevic si presenta al match in un momento di forma più positivo. Non possiamo decretare una favorita sulla base dei precedenti, dato che questa sarà il loro primo testa a testa.
Il tabellone del WTA di LondraChi vincerà la partita di domani, 8 giugno, affronterà la tennista ceca Bouzkova agli ottavi di finale del WTA.
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