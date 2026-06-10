Non perdere Struff-Bublik: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live
Nell'ATP di Stoccarda si giocano partite di ottimo livello per non essere uno dei circuiti principali. Tra le partite più avvincenti del 10 giugno, c'è il confronto tra Struff e Bublik, due tennisti che su erba riescono a esprimere alla grande il loro stile di gioco e ci aspetta, quindi, una grande partita. L'orario è fissato alle 12:30, per scoprire come non perdere neanche uno scambio di questo confronto, continua a leggere l'articolo.
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Focus sui giocatoriStruff e Bublik riescono sempre a giocare ottime partite sull'erba, specialmente quando godono di uno straordinario momento di forma. Le ultime partite non sottolineano momenti particolarmente incoraggianti, ma perché hanno giocato su superfici in cui non rendono al meglio. Il tedesco Struff ha giocato a Valencia, Amburgo, sulla terra rossa di Francia ma ha collezionato solo sconfitte. A Stoccarda, però, ritrovata l'erba, ha battuto il canadese Galarneau in tre set. Anche Bublik non ha ottenuto ottimi risultati sulla terra rossa, presentandosi a Roma e Ginevra, ma terminando presto le avventure nel circuito. A Stoccarda, Bublik non è ancora sceso in campo. Negli ultimi anni i due tennisti si sono affrontati in diverse occasioni: l'ultima gara è stata vinta da Struff, ma Bublik ha vinto due delle ultime tre sul cemento. Un solo precedente su erba, nel 2023, in Germania, in cui ha vinto Bublik in tre set.
Il tabellone dell'ATPGiunti agli ottavi di finale, Struff e Bublik guardano le battute finali del circuito. Adesso, tutto è possibile. Una vittoria può aprire le porte della semifinale. Struff ha battuto Galarneau, mentre Bublik inizierà ora il torneo. Chi vincerà, affronterà il vincitore del confronto frizzante tra il belga Onclin e il francese Mpetshi Perricard.
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