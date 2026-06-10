Nell'ATP di Stoccarda si giocano partite di ottimo livello per non essere uno dei circuiti principali. Tra le partite più avvincenti del 10 giugno, c'è il confronto tra Struff e Bublik, due tennisti che su erba riescono a esprimere alla grande il loro stile di gioco e ci aspetta, quindi, una grande partita. L'orario è fissato alle 12:30, per scoprire come non perdere neanche uno scambio di questo confronto, continua a leggere l'articolo.

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Focus sui giocatori

Il tabellone dell'ATP

Struff e Bublik riescono sempre a giocare, specialmente quando godono di uno straordinario momento di forma. Le ultime partite non sottolineano momenti particolarmente incoraggianti, ma perché hanno giocato su superfici in cui non rendono al meglio. Il tedesco Struff ha giocato a, sulla terra rossa di Francia ma ha collezionato solo sconfitte. A Stoccarda, però, ritrovata l'erba, ha battuto il canadese Galarneau in tre set. Anche Bublik non ha ottenutosulla terra rossa, presentandosi a Roma e Ginevra, ma terminando presto le avventure nel circuito. A Stoccarda,non è ancora sceso in campo. Negli ultimi anni i due tennisti si sono affrontati in diverse occasioni: l'ultima gara è stata vinta da, ma Bublik ha vinto due delle ultime tre sul. Un solo precedente su erba, nel 2023, in Germania, in cui haGiunti agli ottavi di finale, Struff e Bublik guardano le battute finali del circuito. Adesso, tutto è possibile. Una vittoria può aprire le porte della semifinale. Struff ha battuto Galarneau, mentre Bublik inizierà ora il torneo. Chi vincerà, affronterà il vincitore del confronto frizzante tra il belgae il francese

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