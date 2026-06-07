Alle 11:00 di mattina di domani, 8 giugno, si affronteranno Zheng e Cristian nel WTA di Londra. La sfida mette di fronte due tenniste che hanno raccolto risultati non ottimali su erba nelle ultime partite del 2025, nonostante abbiano buone posizioni nel ranking. Per scoprire come seguire la partita senza perdere nemmeno uno scambio, continua a leggere l'articolo per vedere la partita in diretta tv e streaming live.

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Focus sui giocatori

Il tabellone del WTA di Londra

Le due tenniste arrivano alla sfida delin un momento complesso, e con risultati non esaltanti su questa superficie. Infatti,ha vinto soltanto due partite su quattro giocate nel 2025, perdendo due partite contro Siniakova e Ansimova. Decisamente peggiore è il trend di risultati della rumena: infatti, oltre a non aver vinto nessuna partita su erba nel 2025, l'ultima vittoria risale alin Germania, contro la padrona di casa Stusek. In generale, però, su questa superficie la tennista rumena gioca pochissime partite l'anno, a dimostrazione della scarsa capacità di esprimersi al meglio in questo contesto. Non ci sono testa a testa su erba, ma soltanto su cemento e terra battuta: in tre partite, Zheng ne ha vinte due, mentre Cristian una sola nel 2021.Dando uno sguardo al tabellone e proiettandoci già verso gli ottavi di finale, la tennista tra Zheng e Cristian che riuscirà a vincere affronterà al prossimo round la vincente tra l'inglesee la canadese

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