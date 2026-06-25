Il primo turno di Wimbledon 2026 mette di fronte Yibing Wu e Novak Djokovic in una sfida che, almeno sulla carta, appare fortemente sbilanciata a favore del campione serbo. Per Djokovic si tratta dell'inizio della corsa verso un altro storico traguardo: l'ottavo titolo sull'erba londinese, che gli permetterebbe di eguagliare il record di Roger Federer, oltre a conquistare il venticinquesimo Slam della carriera. Wu, invece, arriva a Londra con l'obiettivo di disputare una partita di alto livello contro uno dei più grandi tennisti di sempre, consapevole di partire nettamente sfavorito. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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si presenta a Wimbledon dopo la delusione del Roland Garros, dove è stato eliminato al quinto set da Joao Fonseca. Come spesso accaduto negli ultimi anni, il serbo ha scelto di non disputare tornei di preparazione sull'erba, preferendo arrivare direttamente allo Slam londinese. Il suo rapporto con Wimbledon resta straordinario: sette titoli conquistati, numerose finali disputate e una continuità di rendimento che lo rende ancora uno dei principali candidati al successo finale. L'esperienza, la qualità del servizio e la capacità di alzare il livello nei tornei più importanti rappresentano le sue armi principali., invece, approda a Wimbledon dopo una preparazione poco convincente. Il tennista cinese ha faticato nei tornei precedenti, venendo eliminato nelle qualificazioni di Eastbourne e senza riuscire a trovare continuità nemmeno nel Challenger di Nottingham. Inoltre, la sua esperienza sull'erba è piuttosto limitata e questa rappresenta soltanto la seconda partecipazione al tabellone principale di Wimbledon, dopo l'eliminazione al primo turno nel 2023. Per provare a impensierire Djokovic servirà una prestazione praticamente perfetta, soprattutto nei turni di servizio, contro uno degli avversari più esperti e completi del circuito.

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