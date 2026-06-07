La sfida di tennis tra Dayana Yastremska e Sara Bejlek è valida per i sedicesimi di finale del torneo e si gioca lunedì 8 giugno alle ore 10:00. Un match interessante tra una giocatrice già affermata nel circuito WTA e una giovane promessa in costante crescita, con in palio l’accesso agli ottavi di finale. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Yastremska arriva a questo appuntamento con la sua consueta aggressività e un tennis molto offensivo. L’ucraina proverà a prendere immediatamente il controllo degli scambi grazie alla potenza dei suoi colpi.

La Bejlek, invece, è una delle giovani più interessanti del circuito e cercherà di sfruttare entusiasmo e continuità per mettere in difficoltà un’avversaria più esperta. La ceca proverà a restare agganciata al match fin dalle prime battute.

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Il momento delle due tenniste

Yastremska cercherà di imporre aggressività e ritmo elevato per indirizzare subito l’incontro.

Bejlek proverà invece a rispondere con solidità e pazienza, cercando di sfruttare eventuali passaggi a vuoto dell’avversaria.

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