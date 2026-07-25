Domenica 26 luglio, alle ore 16:30, lo Young Boys ospiterà il Sion in una sfida valida per la Super League svizzera. Le due squadre si affrontano con l'obiettivo di iniziare al meglio il nuovo appuntamento di campionato, in un confronto che si preannuncia molto equilibrato anche alla luce dei precedenti tra i due club.

L'ultimo incrocio ha regalato spettacolo con un emozionante 3-3 e anche questa volta ci sono tutte le premesse per assistere a una partita ricca di occasioni. Per scoprire dove vedere Young Boys-Sion in diretta TV e streaming e seguire il match in tempo reale, continua a leggere l'articolo.

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Il momento di forma delle due squadre

Lo Young Boys arriva alla sfida dopo un finale di stagione caratterizzato da risultati altalenanti. La formazione giallonera ha alternato vittorie, pareggi e sconfitte, mostrando un reparto offensivo capace di creare numerose occasioni ma anche qualche difficoltà di troppo nella fase difensiva.

Tra i giocatori più attesi c'è Alvyn Sanches, miglior marcatore della squadra, supportato dall'esperienza di Samuel Essende e Christian Fassnacht. Da seguire anche Armin Gigovic, centrocampista fondamentale nella costruzione del gioco grazie alla sua capacità di servire assist ai compagni.

Il Sion si presenta invece all'appuntamento in un ottimo momento di forma. La squadra ha dato continuità ai propri risultati nelle ultime settimane, dimostrando grande solidità e riuscendo a mantenere un buon equilibrio tra fase offensiva e difensiva. Un rendimento che ha permesso al club di affrontare con fiducia questo inizio di stagione.

Dal punto di vista offensivo, Winsley Boteli e Ilyas Chouaref rappresentano i principali punti di riferimento, mentre Benjamin Kololli garantisce qualità ed esperienza negli ultimi metri. Anche i precedenti confermano quanto la sfida sia equilibrata: l'ultimo confronto si è chiuso con un pareggio per 3-3 e negli ultimi incroci il Sion è riuscito spesso a mettere in difficoltà lo Young Boys.

Le probabili formazioni di Young Boys-Sion

Lo Young Boys dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1. Joël Mall sarà tra i pali, con Cedric Zesiger, Lewin Blum, Stefan Bukinac e Gregory Wüthrich a comporre la linea difensiva. In mediana agiranno Edimilson Fernandes e Dominik Pech, mentre Joel Monteiro, Alvyn Sanches e Alan Virginius supporteranno Samuel Essende, riferimento offensivo della squadra.

Il Sion dovrebbe rispondere con lo stesso modulo. Anthony Racioppi difenderà la porta, davanti a lui la difesa composta da Numa Lavanchy, Noé Sow, Jan Kronig e Nias Hefti. A centrocampo spazio ad Ali Kabacalman e Baltazar, mentre sulla trequarti agiranno Ilyas Chouaref, Winsley Boteli e Franck Surdez alle spalle dell'unica punta Rilind Nivokazi.

Young Boys (4-2-3-1): Joël Mall; Cedric Zesiger, Lewin Blum, Stefan Bukinac, Gregory Wüthrich; Edimilson Fernandes, Dominik Pech; Joel Monteiro, Alvyn Sanches, Alan Virginius; Samuel Essende.

Sion (4-2-3-1): Anthony Racioppi; Numa Lavanchy, Noé Sow, Jan Kronig, Nias Hefti; Ali Kabacalman, Baltazar; Ilyas Chouaref, Winsley Boteli, Franck Surdez; Rilind Nivokazi.

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