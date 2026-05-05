Dove vedere Zalgiris-Fenerbahce in diretta TV ed in streaming LIVE

Al via i playoff di Eurolega, il momento più avvincente ed entusiasmante della stagione nel basket europeo. Nei quarti di finale uno dei match più avvincenti è quello che mette di fronte Fenerbahce e Zalgiris Kaunas. Al momento la serie è sul 2-0 per i turchi e domani, alle 19:00, ci sarà Gara-3. Scopri come seguire il match che potrebbe regalare l'avanzamento nella competizione al Fenerbahce. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI ZALGIRIS-FENERBAHCE SU BET365

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Il momento delle due squadre

Il confronto tra Fenerbahce e Zalgiris si presentava come uno dei più equilibrati, ma al momento così non è stato. Infatti, la prima gara disputata dei quarti di finale è terminata 89-78 in favore dei turchi, nel match del 28 aprile. Gara-2 è terminata con un risultato simile, 86-74 in casa del Fener. Domani, dalle 19:00, si giocherà in casa dello Zalgiris, che ha la possibilità di rimettere in discussione la serie; nel caso opposto, il Fenerbahce avrebbe ottenuto la terza vittoria in cinque partite che varrà l'avanzamento in semifinale di Eurolega. A giganteggiare nell'ultimo confronto è stato Biberovic con 15 punti, ma anche l'italiano Nicolò Melli ha dato filo da torcere allo Zalgiris, mettendo a segno 7 tiri su 11 tentati da due ed una tripla su due provate. Bene per lo Zalgiris Tubelis e Wright, ma il supporting cast non è riuscito a tenere i ritmi così alti ed infatti si registrano anche prestazioni da soli tre punti, come nel caso di Lo e Sleva.

I probabili quintetti di Zalgiris-Fenerbahce

Zalgiris: Sylvain Francisco, Azuolas Tubelis, Moses Wright, Nigel Williams, Arnas Butkevicius.

Fenerbahce: Tarik Biberovic, Devon Hall, Nicolò Melli, Talen Horton, Khem Birch.

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