La serata di Eurolega fa tappa alla Žalgirio Arena, dove lo Zalgiris ospita l’Olympiakos in una sfida di grande fascino tra due squadre abituate ai palcoscenici europei. Il match è in programma mercoledì 25 febbraio alle ore 19:00, un confronto che può incidere in modo significativo sugli equilibri della classifica.
Zalgiris-Olympiakos
Il momento delle due squadre—
Lo Zalgiris punta sul fattore campo e sull’energia del proprio pubblico per mettere in difficoltà una delle squadre più competitive della competizione. Intensità difensiva e controllo dei rimbalzi saranno aspetti chiave per restare in partita contro un’avversaria di grande esperienza.
L’Olympiakos, dal canto suo, arriva in Lituania con l’obiettivo di imporre qualità e solidità, cercando di gestire i ritmi e sfruttare il proprio talento nei momenti decisivi. Una sfida che promette equilibrio e spettacolo, con due formazioni pronte a lottare su ogni possesso.
