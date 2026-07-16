Lo Zalgiris ospita il Petrovac nel ritorno del primo turno di qualificazione di Conference League con un vantaggio significativo conquistato nella gara d'andata. Il 3-1 ottenuto in trasferta mette i lituani in una posizione favorevole in vista della sfida del FK Zalgiris Stadium di Vilnius, dove avranno l'opportunità di chiudere il discorso qualificazione davanti ai propri tifosi. Il calcio d'inizio è in programma giovedì 16 luglio alle ore 19:00, con gli ospiti chiamati a una rimonta tutt'altro che semplice. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI ZALGIRIS-PETROVAC CLICCA SU BET365.

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Qui Zalgiris

Lo Zalgiris si presenta al ritorno in un buon momento di forma. La formazione lituana occupa il sesto posto in campionato con 28 punti, a sole tre lunghezze dalla capolista Kauno Zalgiris, ed è reduce da una sola sconfitta nelle ultime sette partite tra tutte le competizioni. Il convincente successo ottenuto all'andata ha confermato la solidità della squadra, che ora punta a gestire il vantaggio senza rinunciare al proprio gioco offensivo.

Qui Petrovac

Il Petrovac, invece, è chiamato a un'autentica impresa dopo la sconfitta casalinga. La formazione montenegrina, oltre al ko per 3-1 nella gara d'andata, aveva mostrato qualche difficoltà anche nelle amichevoli precampionato, raccogliendo una sconfitta contro il Mladost e due pareggi a reti inviolate contro Macva e Mornar. Per sperare nella qualificazione servirà una prestazione di alto livello e una maggiore efficacia sotto porta rispetto a quanto visto nelle ultime uscite.

Probabili formazioni Zalgiris-Petrovac

Sarkauskas; Sesplaukis, Lupano, Bosancic, Franke; Capan, Kendysh; Golubickas, Bilenkyi, Teixeira; Petkovic.: Andrius Skerla

Petrovac (4-2-3-1): Kordic; Pesukic, Kapisoda, Merdovic, Gjelaj; Carevic, Ficovic; Janjic, Arambasic, Selimi; Vukcevic. Allenatore: Zdravko Dragicevic

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