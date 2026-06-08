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Michele Massa

Il secondo turno del WTA 500 di Londra propone un interessante confronto generazionale tra Zhang Shuai e Alexandra Eala. Da una parte l'esperienza della veterana cinese, ex numero 22 del mondo; dall'altra una delle giovani più promettenti del circuito, reduce da un inizio di stagione sull'erba che ha attirato l'attenzione degli addetti ai lavori.

Day Seven: The Championships - Wimbledon 2025

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Il momento delle due tenniste

Le due tenniste non si sono mai affrontate in carriera e il match rappresenta quindi un inedito assoluto. Un dettaglio che aggiunge ulteriore interesse a una sfida che mette a confronto due momenti molto diversi della parabola sportiva delle protagoniste.

Per Zhang Shuai si tratta di una fase delicata della carriera. La giocatrice cinese, che per anni è stata una presenza costante ai vertici del tennis mondiale, continua a mettere in campo tutta la propria esperienza, ma negli ultimi tempi ha mostrato maggiori difficoltà nel reggere il ritmo delle avversarie più giovani e fisicamente brillanti. Nonostante ciò, il suo bagaglio tecnico e la conoscenza delle dinamiche del circuito la rendono ancora una rivale da non sottovalutare, soprattutto sulle superfici rapide.

Alexandra Eala arriva invece a Londra con entusiasmo e fiducia. La filippina ha inaugurato la stagione sull'erba nel migliore dei modi conquistando il titolo al Challenger di Birmingham, risultato che ha confermato la sua crescita costante e la capacità di adattarsi rapidamente a una superficie spesso complessa per le giocatrici più giovani.

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