Il primo turno di Wimbledon 2026 propone una sfida interessante tra Michael Zheng e Cameron Norrie, due giocatori con percorsi e momenti di forma molto diversi. Da una parte c’è il giovane statunitense, arrivato al tabellone principale attraverso le qualificazioni e forte di una serie di prestazioni convincenti; dall’altra il britannico, ex semifinalista a Wimbledon, che cerca di ritrovare continuità dopo un periodo complicato. Sulla carta Norrie parte favorito grazie all'esperienza e alla maggiore abitudine ai grandi palcoscenici, ma Zheng arriva all'appuntamento londinese con grande fiducia e senza particolari pressioni.

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Qui Zheng

Qui Norrie

si presenta a Wimbledon dopo un ottimo percorso nelle qualificazioni, dove ha conquistato tre vittorie consecutive mostrando solidità e personalità. Il giovane americano ha raccolto sei successi nelle ultime dieci partite e ha evidenziato una buona efficacia al servizio, riuscendo spesso a portare gli avversari su scambi equilibrati. Sull’erba ha dimostrato di trovarsi a proprio agio, grazie alla capacità di giocare punti rapidi e mantenere alta l'intensità nei momenti decisivi. Per lui questa sfida rappresenta una grande occasione per mettersi alla prova contro un giocatore di maggiore esperienza e confermare i progressi mostrati nelle ultime settimane.arriva invece a Londra in una fase delicata della sua stagione. Il britannico, nonostante una classifica ancora prestigiosa e una buona efficacia nei turni di servizio, ha ottenuto soltanto quattro vittorie nelle ultime dieci partite e arriva da una serie negativa di cinque sconfitte consecutive. Il suo rendimento recente è lontano dagli standard che lo avevano portato fino alla semifinale di Wimbledon, ma l'esperienza sull'erba e il sostegno del pubblico britannico restano fattori importanti a suo favore. Norrie dovrà ritrovare sicurezza e continuità per evitare che l'entusiasmo di Zheng possa trasformare il match in una sorpresa.

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