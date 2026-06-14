Non perdere Zheng-Sakkari scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live
Lunedì 15 giugno 2026, nel primo turno del WTA di Nottingham, Qinwen Zheng e Maria Sakkari si affrontano in uno dei match più attesi del tabellone. Due giocatrici che hanno già dimostrato il proprio valore ai massimi livelli del circuito e che puntano a iniziare nel migliore dei modi la stagione sull'erba.
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Il momento delle due tenniste
Qinwen Zheng arriva all'appuntamento forte di una classifica superiore e di una crescita costante che negli ultimi anni l'ha portata a diventare una delle protagoniste del tennis mondiale. La cinese può contare su un servizio potente e su un tennis aggressivo che, almeno sulla carta, potrebbe adattarsi bene anche ai campi veloci di Nottingham. Dopo una stagione positiva sulla terra battuta, l'obiettivo è confermare il proprio livello anche sull'erba.
Maria Sakkari, invece, cerca riscatto dopo mesi caratterizzati da risultati altalenanti. La greca resta una delle giocatrici più atletiche del circuito e possiede esperienza da vendere nei grandi tornei. Il suo tennis fatto di intensità e solidità da fondo campo può rappresentare un ostacolo importante per qualsiasi avversaria, soprattutto nelle prime settimane della stagione erbivora, quando trovare il giusto ritmo sulla superficie non è mai semplice.
Le due tenniste si sono già affrontate in passato nel circuito WTA, dando vita a incontri spesso equilibrati e combattuti. I precedenti mostrano un sostanziale equilibrio tra due giocatrici che, pur avendo caratteristiche differenti, riescono entrambe a esprimere un tennis di alto livello.
La sfida di Nottingham mette quindi di fronte una Zheng in piena ascesa e una Sakkari desiderosa di rilanciarsi. La cinese parte leggermente favorita grazie ai risultati più recenti e alla migliore posizione nel ranking, ma l'esperienza della greca potrebbe rivelarsi determinante in una partita che si preannuncia molto combattuta.
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