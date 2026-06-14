Lunedì 15 giugno 2026, nel primo turno del WTA di Nottingham, Qinwen Zheng e Maria Sakkari si affrontano in uno dei match più attesi del tabellone. Due giocatrici che hanno già dimostrato il proprio valore ai massimi livelli del circuito e che puntano a iniziare nel migliore dei modi la stagione sull'erba.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI ZHENG-SAKKARI SU BET365

VUOI SEGUIRE LA PARTITA? ACCEDI SU VINCITU E NON PERDERTI NEMMENO UN MINUTO

Dove vedere Zheng-Sakkari in diretta tv e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Live Streaming

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365 oppure Vincitu

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca sul palinsesto Zheng-Sakkari BET365 oppure Vincitu

Il momento delle due tenniste