Lo Stadionul CPTF ospita la sfida tra Zimbru Chisinau e Noah, valida per la UEFA Europa Conference League e in programma il 23 luglio 2026. Un confronto tra due squadre che arrivano all'appuntamento europeo con momenti di forma differenti e obiettivi importanti nel cammino internazionale.

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Il momento delle due squadre

Lo Zimbru Chisinau ha mostrato nelle ultime settimane una certa tendenza all'equilibrio. La formazione moldava ha infatti collezionato tre pareggi nelle ultime sei partite disputate in tutte le competizioni, mentre il rendimento casalingo recente evidenzia una frequente divisione della posta in palio: nelle ultime tre gare interne, il 67% degli incontri si è concluso in parità.

Dall'altra parte ci sarà il Noah, squadra armena che arriva alla sfida con numeri molto positivi. Il club ha conquistato 25 vittorie nelle ultime 48 partite disputate, dimostrando una buona continuità di rendimento nel periodo recente. Particolarmente significativo è il dato relativo alle trasferte: nelle ultime sei gare esterne, il Noah ha ottenuto il successo nel 67% delle occasioni.

La sfida mette quindi di fronte uno Zimbru abituato a giocare gare equilibrate davanti al proprio pubblico e un Noah capace di esprimersi con grande efficacia lontano da casa. I moldavi proveranno a sfruttare il fattore campo per limitare la qualità degli avversari, mentre gli ospiti cercheranno di confermare il proprio ottimo rendimento esterno.

L'incontro dello Stadionul CPTF si preannuncia dunque come un confronto tattico interessante, nel quale la solidità dello Zimbru e la capacità offensiva del Noah potrebbero essere gli elementi chiave per determinare il risultato finale.

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