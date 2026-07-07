L'attesa è finita. Con l'inizio dei turni preliminari prende ufficialmente il via una nuova stagione europea e, mercoledì 8 luglio, riflettori puntati sulla sfida d'andata del primo turno di UEFA Conference League tra gli azeri dello Zira e i georgiani del Torpedo Kutaisi. Un confronto che rappresenta il primo passo verso la fase principale della competizione e che mette di fronte due squadre pronte a giocarsi le proprie chance sin dal primo minuto.

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Il momento delle due squadre

Lo Zira arriva all'appuntamento con i favori del pronostico, forte di un'identità di gioco ormai consolidata. La formazione azera ha costruito gran parte delle proprie fortune sulla solidità difensiva e su un'organizzazione tattica che le consente di concedere poco agli avversari, soprattutto nelle gare disputate davanti al proprio pubblico. Proprio il fattore campo potrebbe rappresentare un elemento decisivo per cercare di indirizzare la qualificazione già nella sfida d'andata.

Dall'altra parte ci sarà un Torpedo Kutaisi determinato a confermare la crescita del calcio georgiano, reduce da un periodo particolarmente positivo a livello internazionale. La squadra si presenta all'esordio europeo in buone condizioni fisiche e con la consapevolezza di poter creare difficoltà agli avversari grazie alla rapidità delle ripartenze e alla capacità di colpire negli spazi.

Sulla carta lo Zira parte leggermente avanti grazie all'esperienza maturata nelle competizioni continentali e al rendimento casalingo, ma il Torpedo Kutaisi ha le qualità per rendere la sfida equilibrata e tenere aperto il discorso qualificazione in vista del match di ritorno. I primi novanta minuti si preannunciano quindi particolarmente importanti, con entrambe le squadre chiamate a trovare il giusto equilibrio tra la necessità di ottenere un risultato positivo e quella di non esporsi eccessivamente in una doppia sfida ancora tutta da decidere.

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