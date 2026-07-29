Giovedì 30 luglio, alle ore 20:30, lo Stadion Bijeli Brijeg ospita la gara di ritorno del secondo turno di qualificazione alla Conference League tra Zrinjski Mostar e Valur Reykjavík. La formazione bosniaca è chiamata a recuperare dopo la sconfitta subita in Islanda nella prima sfida, mentre il Valur arriva all'appuntamento forte del successo ottenuto all'esordio europeo e con l'obiettivo di difendere il vantaggio conquistato.

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Il momento delle due squadre

La gara d'andata ha permesso agli islandesi di partire con il piede giusto nel doppio confronto. Il Valur è riuscito a sfruttare le proprie occasioni e a ottenere un risultato prezioso in vista del ritorno, lasciando però la qualificazione ancora aperta. Un margine ridotto significa infatti che un singolo episodio potrebbe cambiare completamente l'andamento della sfida.

Lo Zrinjski Mostar potrà contare sul fattore campo e sul sostegno dei propri tifosi allo Stadion Bijeli Brijeg. La squadra bosniaca dovrà necessariamente alzare il ritmo e cercare un approccio più aggressivo rispetto alla partita in trasferta, puntando a trovare rapidamente il gol che potrebbe riaprire il discorso qualificazione.

Il Valur Reykjavík, invece, arriva alla partita con maggiore fiducia dopo una partenza positiva nella competizione. La formazione islandese sa di avere un vantaggio importante, ma dovrà evitare un atteggiamento troppo passivo contro un avversario che davanti al proprio pubblico sarà spinto dalla necessità di vincere.

Si prospetta una sfida intensa, con lo Zrinjski chiamato a fare la partita e il Valur pronto a sfruttare gli spazi lasciati dagli avversari. L'equilibrio del confronto potrebbe dipendere soprattutto dalla capacità degli ospiti di resistere alla pressione iniziale e di mantenere il controllo del risultato.

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