L’ottavo di finale tra Alexander Zverev e Luciano Darderi arriva con una premessa piuttosto chiara: sulla carta il tedesco parte davanti, ma il contesto rende la partita decisamente meno lineare rispetto a quanto potrebbe suggerire il ranking. Zverev, numero 2 del mondo, ha attraversato i primi turni dello US Open con un percorso tutt’altro che ordinario, mentre Darderi, numero 22, ha trovato progressivamente il proprio ritmo fino a presentarsi a questo appuntamento con una condizione fisica e mentale particolarmente interessante. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Non è quindi soltanto una sfida tra il giocatore con maggiore esperienza e quello che sta vivendo uno dei momenti più importanti della propria carriera: è una partita nella quale la gestione delle energie, la qualità della prima palla e soprattutto la capacità di evitare scambi alle condizioni dell’avversario possono spostare concretamente l’equilibrio. Prima del fischio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Alexander Zverev, n°2 del mondo ATP, vincitore del Roland Garros 2026 (Foto di Clive Brunskill/Getty Images)

Dove vedere Zverev-Darderi in TV e streaming

La sfida Zverev-Darderi si disputerà martedì 8 settembre alle ore 02:30 a Flushing Meadows ed è valida per gli ottavi di finale dello US Open, ultimo Slam della stagione tennistica. I telespettatori potranno seguire il match in diretta tv e in esclusiva su Sky Sport, ma anche in chiaro su Supertennis. In alternativa il duello tra il tennista italo-argentino e il vincitore del Roland Garros sarà visibile anche in streaming tramite le app SkyGo e Now Tv, disponibili su tutti i dispositivi mobili (pc, telefono, tablet) e sulla piattaforma SuperTenniX.

Qui Zverev

Il percorso diracconta di un giocatore che ha dovuto spendere molto più di quanto probabilmente avrebbe voluto. Nei primi due turni il tedesco è stato costretto per due volte al quinto set, prima controe poi contro. Non sono state semplicemente due vittorie lunghe: entrambe le partite hanno richiesto adi rimanere dentro al match per diverse ore, attraversando momenti nei quali il rendimento è sceso e l’avversario ha avuto concrete possibilità di portarlo fuori dalla propria zona di comfort.

Il successo su Sonego è arrivato dopo cinque set e una partita nella quale Zverev ha dovuto anche rimontare una situazione molto delicata nel finale. Contro Halys il copione è stato nuovamente quello di un incontro estremamente equilibrato, con il tedesco incapace di chiuderlo prima del quinto parziale. Il terzo turno contro Alejandro Tabilo ha però restituito un’immagine molto più convincente di Zverev. Il 6-2, 7-6, 6-2 gli ha permesso di accedere agli ottavi senza ulteriori complicazioni e soprattutto gli ha dato la possibilità di recuperare più facilmente energie fisiche per la sfida con Darderi.

Qui Darderi

La situazione diè diversa. L’italiano ha dovuto giocare quattro set nei primi due turni, ma senza arrivare alle situazioni estreme vissute da. Controha avuto un passaggio a vuoto nel secondo set, ma ha saputo riprendere il controllo della partita; controha dovuto nuovamente gestire un incontro combattuto, riuscendo però a chiuderlo in quattro parziali. La vera indicazione è arrivata al terzo turno contro, quandoha lasciato soltanto sette game all’avversario.

Ma la freschezza non è l’unico elemento interessante. Darderi ha già dimostrato di non avere bisogno di giocare una partita perfetta per mettere in difficoltà un giocatore del livello di Zverev. Il precedente di Roma del maggio 2026 è particolarmente indicativo: sotto 1-6, Darderi è riuscito a ribaltare completamente la partita, vincendo il secondo set al tie-break dopo aver salvato quattro match point e dominando poi il terzo 6-0. A New York servirà una versione più disciplinata di sè. Darderi non può permettersi di regalare troppi punti nei turni di servizio, perché contro Zverev ogni passaggio a vuoto rischia di trasformarsi immediatamente in un break. La sua possibilità passa quindi dalla capacità di proteggere la battuta e, dall’altra parte, di mettere costantemente il tedesco nella condizione di dover giocare un colpo in più.

I precedenti

Zverev-Darderi, le chiavi del match

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Sono due i precedenti tra, entrambi giocati a Roma e quindi sulla terra: il tedesco ha vinto il primo nel 2024 per 7-6, 6-2, mentresi è preso la rivincita negli ottavi del 2026, rimontando dopo aver perso il primo set 6-1 e imponendosi 7-6, 6-0, dopo aver salvato quattro match point nel tie-break.La partita ruota soprattutto attorno alla capacità didi accorciare gli scambi con servizio e prima accelerazione, evitando di concedere ail tipo di partita fisica e prolungata nella quale l'italiano può crescere con il passare dei game. Persarà quindi essenziale reggere con il servizio e soprattutto essere aggressivo sulla seconda del tedesco, cercando di non lasciargli il controllo immediato dello scambio. Seriuscirà a comandare con continuità, il cemento esalterà il suo vantaggio tecnico; se invecemanterrà il punteggio in equilibrio e riuscirà a trascinare la sfida su scambi più lunghi, le oltre nove ore già accumulate dal tedesco nei primi due turni potrebbero diventare un fattore concreto nella seconda parte del match.

Zverev-Darderi: data, orario e canali