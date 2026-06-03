Hub Affiliations e Gana Media Group insieme verso il Mondiale 2026

Hub Affiliations rafforza la propria presenza internazionale nei mercati LATAM attraverso una nuova partnership strategica con Gana Media Group plc, focalizzata sullo sviluppo di Estadio Gana in Messico in vista del FIFA World Cup 2026.

Un accordo che assume un significato particolare anche per il mondo del calcio e dei media sportivi, perché arriva in una fase in cui l’attenzione globale verso il Messico è destinata a crescere in modo significativo. Il Paese sarà infatti uno degli host della prossima Coppa del Mondo, insieme a Stati Uniti e Canada, trasformandosi in uno degli snodi centrali per contenuti sportivi, fan engagement, digital advertising, sports betting e nuove opportunità commerciali.

Come riportato da Investing.com, Gana Media Group plc ha annunciato la firma di un Framework Strategic Partnership Agreement con Hub Affiliations . L’intesa prevede che Hub Affiliations supporti lo sviluppo di Estadio Gana nel mercato messicano attraverso servizi di advertising, media placement, comunicazione digitale e market development.

Per Hub Affiliations, si tratta di un nuovo passaggio nella strategia internazionale del gruppo, sempre più orientata a un modello che integra media, performance marketing, sviluppo commerciale, advertising digitale e valorizzazione dei mercati sportivi ad alto potenziale.

Messico e Mondiale 2026: perché questa partnership arriva in un momento chiave

Ilsarà uno degli eventi sportivi più rilevanti dei prossimi anni e avrà un impatto enorme non solo sul campo, ma anche sull’intero ecosistema che ruota attorno al calcio: media, sponsor, piattaforme digitali, operatori betting, brand iGaming e progetti editoriali.

Il Messico, in particolare, rappresenta un mercato particolarmente interessante. La passione per il calcio, l’uso crescente del digitale, l’evoluzione dei consumi mobile e la centralità dello sport nella cultura locale rendono il Paese uno scenario strategico per chi vuole costruire visibilità e relazioni commerciali in vista del Mondiale.

In questo contesto, la partnership tra Hub Affiliations e Gana Media Group punta a supportare la crescita di Estadio Gana, piattaforma digital sports media e technology del gruppo, attraverso un piano integrato di comunicazione, advertising e sviluppo del mercato.

Non si tratta quindi soltanto di una campagna pubblicitaria, ma di un progetto più ampio che guarda al posizionamento di Estadio Gana in una fase in cui il calcio messicano e latinoamericano saranno al centro dell’attenzione internazionale.

Il ruolo di Hub Affiliations nello sviluppo di Estadio Gana

All’interno dell’accordo, Hub Affiliations agirà come partner internazionale per attività di performance marketing e media development.

Il gruppo metterà a disposizione esperienza, network, asset media, capacità di attivazione digitale e relazioni commerciali per supportare Gana Media Group nello sviluppo di Estadio Gana in Messico.

L’obiettivo è costruire una presenza più forte sul mercato attraverso:

advertising digitale;

media placements;

comunicazione online;

sviluppo commerciale;

valorizzazione delle opportunità legate al Mondiale 2026.

È proprio questa combinazione a rendere la partnership particolarmente interessante. Hub Affiliations non interviene soltanto come fornitore di visibilità, ma come partner capace di collegare media, audience, advertising e opportunità commerciali all’interno di una strategia più ampia.

Sporticos al centro della prima fase della campagna

La prima fase operativa della collaborazione prevede una campagna pubblicitaria iniziale di tre mesi su, dal

Sporticos rappresenta uno degli asset media internazionali più rilevanti dell’ecosistema Hub Affiliations, con un posizionamento legato a contenuti sportivi, calcio, informazioni sulle partite e audience interessate allo sports betting.

La campagna per Estadio Gana includerà formati ad alta visibilità come:

video placements;

pop-up banners;

sidebar listings;

sticky banners.

Questa prima attivazione consentirà a Estadio Gana di ottenere esposizione presso un pubblico sportivo qualificato e permetterà alle parti di analizzare audience, formati, engagement e performance media prima di valutare eventuali sviluppi successivi.

È importante sottolineare che la campagna è impostata come fixed-fee media visibility package. L’obiettivo principale è quindi la visibilità media, senza garanzia di conversioni, depositi, revenue o customer acquisition. Una scelta che distingue in modo trasparente l’attività di esposizione pubblicitaria dai possibili risultati commerciali successivi.

LATAM, calcio e digital advertising: un mercato sempre più strategico

La partnership si inserisce in un quadro più ampio: la crescita del mercato LATAM nel settore sports media, betting, iGaming e advertising digitale.

Messico, Brasile, Argentina, Colombia, Perù e Cile sono mercati che presentano un forte potenziale grazie alla combinazione di passione sportiva, crescita digitale, utilizzo mobile, attenzione verso il calcio e progressiva strutturazione dei modelli commerciali.

Per Hub Affiliations, LATAM non rappresenta soltanto una nuova area geografica. È un ecosistema in cui sport, media, betting, contenuti digitali, performance marketing e user acquisition possono convergere in modo strategico.

Una campagna efficace in questi mercati non può limitarsi alla semplice compravendita di traffico. Richiede conoscenza del contesto locale, scelta dei canali giusti, capacità di misurare i risultati, attenzione alla compliance e comprensione del comportamento degli utenti.

È proprio su questo terreno che Hub Affiliations sta costruendo il proprio posizionamento internazionale.

Il Mondiale come acceleratore di attenzione e opportunità

Il valore strategico del Mondiale 2026 non si limiterà alle settimane della competizione.

Già prima del torneo cresceranno l’interesse verso squadre, calendari, qualificazioni, contenuti editoriali, pronostici, piattaforme sportive e iniziative commerciali collegate all’evento.

Durante la competizione, traffico, attenzione, consumo di contenuti e coinvolgimento degli utenti raggiungeranno il picco.

Dopo il torneo, la visibilità ottenuta, le relazioni commerciali costruite e i dati raccolti potranno trasformarsi in strategie di crescita più durature.

Per questo motivo, il Mondiale 2026 rappresenta un acceleratore naturale per tutte le realtà che operano tra calcio, media, betting, comunicazione digitale e sviluppo commerciale. La partnership tra Hub Affiliations e Gana Media Group si colloca esattamente in questa prospettiva.

Una collaborazione che va oltre la visibilità pubblicitaria

L’accordo con Gana Media Group conferma il modello operativo di Hub Affiliations: un approccio che unisce media buying, digital advertising, affiliate marketing, sviluppo commerciale internazionale e marketing orientato ai risultati.

Nel caso di Estadio Gana, il lavoro non si limita alla pubblicazione di spazi pubblicitari. La partnership include un quadro più ampio di supporto allo sviluppo del mercato messicano, con l’obiettivo di individuare opportunità commerciali, rafforzare la presenza digitale e costruire possibili relazioni con operatori, sponsor e partner locali.

L’accordo prevede inoltre un periodo di protezione di 24 mesi sulle opportunità introdotte da Hub Affiliations. Qualora Hub introduca opportunità commerciali in Messico che portino a una relazione con Gana Media Group o Estadio Gana entro tale periodo, Hub potrà ricevere compensi concordati per iscritto tra le parti.

Questo elemento rafforza la natura strategica della collaborazione e conferma il ruolo di Hub Affiliations come partner di sviluppo, non soltanto come canale media.

Un modello replicabile anche oltre il Messico

La campagna su Sporticos.com rappresenta una prima fase, ma non necessariamente il punto di arrivo.

Al termine dell’attività iniziale, le parti potranno valutare i dati raccolti, i risultati di visibilità, l’efficacia dei formati pubblicitari e le eventuali opportunità di sviluppo successivo.

Una seconda fase potrebbe includere spazi pubblicitari più ampi su Sporticos , accordi con operatori, pacchetti di sponsorizzazione e attività di marketing basate sui risultati attraverso il network HubAffiliations.com.

Il valore del modello sta nella sua potenziale replicabilità. Messico e LATAM rappresentano oggi una priorità strategica, ma lo stesso approccio può essere applicato anche ad altri mercati sportivi ad alto potenziale, dove media, betting, tecnologia e sviluppo commerciale possono lavorare insieme.

Perché questa partnership rafforza il posizionamento di Hub Affiliations

La collaborazione con Gana Media Group rafforza diversi elementi del posizionamento internazionale di Hub Affiliations.

In primo luogo, conferma la capacità del gruppo di lavorare con realtà internazionali e società orientate alla crescita, in un contesto commerciale strutturato.

In secondo luogo, dimostra la capacità di attivare asset media concreti, come Sporticos.com, trasformando una strategia di sviluppo commerciale in una campagna operativa, misurabile e verificabile.

In terzo luogo, consolida il ruolo di Hub Affiliations nei mercati LATAM, una delle aree più importanti per la crescita futura del gioco online, dello sports betting e delle piattaforme digitali sportive.

In un settore sempre più competitivo, la differenza non consiste solo nell’avere traffico. La vera differenza è saper costruire ecosistemi commerciali in cui media, tecnologia, operatori, pubblico e partnership lavorano insieme.

Una nuova tappa nella strategia internazionale di Hub Affiliations

La partnership tra Hub Affiliations e Gana Media Group rappresenta un nuovo passo nella strategia internazionale del gruppo.

Hub Affiliations supporterà Estadio Gana nel mercato messicano attraverso un accordo che unisce advertising, media placements, comunicazione digitale, sviluppo commerciale e creazione di nuove opportunità di business.

La prima campagna su Sporticos.com, in vista del Mondiale 2026, offrirà una piattaforma concreta per generare visibilità, analizzare i risultati e costruire una possibile fase successiva della collaborazione.

Per il mondo del calcio, dei media sportivi e dello sports betting, Messico e LATAM rappresentano oggi una delle aree più interessanti da osservare. Hub Affiliations si posiziona in questo scenario come partner capace di collegare contenuti, audience, advertising e sviluppo commerciale in una strategia internazionale sempre più strutturata.