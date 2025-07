Due bombe clamorose: giovedì quota 224, domenica quota 250. Quattro centri su quattro e quasi un milione complessivo di vincita per i follower che si sono fidati!

Silvia Cannas Simontacchi 28 luglio 2025 (modifica il 28 luglio 2025 | 15:28)

Se vincere con un risultato esatto è già una sfida, centrarne due in combinazione è un'impresa più unica che rara. Riuscirci due volte in soli tre giorni significa riscrivere la storia del betting. Mister X ci è riuscito davvero: il celebre tipster del team di Hub Affiliations ha colpito per la prima volta giovedì 24 luglio, centrando una doppia a quota 224. Ma non si è fermato lì e tre giorni dopo ha concesso il clamoroso bis. Domenica 27 luglio ha tentato qualcosa di ancor più visionario: altri due risultati esatti combinati per mandare in cassa una quota 250.

L'ultima impresa di Mister X: i numeri prima di tutto — Tutto è cominciato con una giocata in singola sul secondo turno di qualificazione di Europa League: Banik Ostrava-Legia Varsavia 2-2, risultato centrato. In contemporanea, una follia che sembrava fatta apposta per essere raccontata: Sheriff Tiraspol-Utrecht 1-3, incredibilmente anche questa è andata a segno.

Un enorme e ricchissimo antipasto, quello offerto da Mister X, che ha poi fatto il botto con la giocata del mese. Con i tip della domenica, si arriva a sfiorare la chiaroveggenza: campionato svedese, Varnamo-Hammarby 2-3 (quota 25) e, nello stesso momento, Mjallby-Sirius 2-1 (quota 10). Entrambe vinte.

Una combinazione clamorosa: quattro risultati esatti presi, due schedine da capogiro e quasi un milione di vincita complessiva per i follower più visionari del suo canale Telegram. Chi ha avuto il coraggio di seguirlo si è trovato in tasca non solo un incasso da record, ma la conferma che leggere il mercato e le sfumature del calcio in questa maniera è cosa da fuoriclasse del betting. In un mondo in cui tutti cercano certezze, Mister X continua a puntare sull'improbabile per renderlo possibile.