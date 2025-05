Alexander-Arnold fischiato dai tifosi del Liverpool: il gesto di Szoboszlai

Incredibile quanto avvenuto ad Anfield al termine della sfida contro l'Arsenal che ha visto, fra i protagonisti, anche Trent Alexander-Arnold e Dominik Szoboszlai con il centrocampista ungherese autore di un gesto che ha fatto e farà discutere.

Era la penultima partita ad Anfield per Trent Alexander-Arnold, prossimo a lasciare i Reds, e il saluto del popolo di Liverpool non è stato certo quello che ci si aspettava, in particolare all'interno dello spogliatoio della squadra campione d'Inghilterra. Il terzino destro infatti, è stato fischiato al termine del match dai tifosi del Liverpool per il suo imminente addio. Fischi che non sono passati inosservati nemmeno al compagno di squadra, l'ungherese Szoboszlai che, rivolgendosi alla Kop, si è espresso in un gesto di sdegno proprio per questa contestazione nei confronti del giocatore inglese. Mancanza di riconoscenza? Da mesi ormai si sa dell'addio di Alexander-Arnold ai colori del Liverpool con il Real Madrid in pole position, senza dimenticare la sua importanza nella storia recente del club. Basti pensare al trionfo in Champions League, con il suo assist decisivo in semifinale da corner, ma non solo.