Andorra, si ritira dopo 26 anni il leggendario Ildefons Lima

Ildefons Lima Solà lascia il calcio giocato a 43 anni, regalandosi un'ultima passerella in Svizzera

Una ventina di minuti da titolare con la fascia di capitano al braccio, poi la standing ovation del pubblico di Sion. Questa è la passerella d'addio concessa a Ildefons Lima Solà martedì sera, come riportato da RSI. "Se mi mettevo in difesa facevo qualche casino - ha scherzato l'ormai ex calciatore - Sapevamo che dovevamo cercare qualche palla lunga, tanto quello lo so fare bene. L'ho fatto qualche anno fa a Bellinzona". Lima Solà è legato al Ticino dalla doppia annata con i granata in Super League (46 partite, 4 gol e 3 assist da difensore) e ha deciso di chiudere la carriera proprio in Svizzera, la sua seconda casa. "Ho voluto smettere in Svizzera, un Paese che mi piace tanto. Sono felicissimo, non si poteva chiedere di più. Ho smesso dopo 26 anni e 137 partite in Nazionale. Ho giocato con il Ronaldo brasiliano e il Ronaldo portoghese", bastano le sue parole per descrivere la propria longevità. "Devo andare in pensione perché l'età quasi ce l'ho - ha ironizzato il 43enne incalzato sul futuro - Ho preso anche il patentino di allenatore perché c'è tanto lavoro da fare ad Andorra, poi vedremo...Oggi ho preso la maglia di Xhaka, che rimarrà l'ultima che ho scambiato dopo una partita. Con queste magliette ricordi la tua storia".