Australia, pugni all’arbitro e mascella rotta: giocatore sospeso, sotto accusa in Tribunale

In una partita tra Greenacre Eagles e Padstow Hornets, nella Premier League calcistica del distretto di Bankstown, nel sud-ovest di Sydney, un giocatore, dopo essere stato espulso, è entrato in campo e ha aggredito brutalmente l'arbitro.

Il risultato, 5-1 a favore degli Hornets. Adam Abdullah , che era stato espulso dalla partita, è sceso dagli spalti per entrare in campo e protestare. Tuttavia, la protesta si è rapidamente trasformata in un'aggressione fisica contro l'arbitro Khoder Yaghi. I Greenacre Eagles hanno annunciato che il giocatore è stato separato dalla squadra per il resto della stagione. Inoltre, dovrà mcomparire davanti a un giudice per lesioni personali.