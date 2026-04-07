Un 6 a 0 che arriva dopo quello del Clasico, ma a prendersi le luci della ribalta è il gol segnato dalla calciatrice classe '95

Una rete sensazionale che vale il momentaneo 5 a 0 delle blaugrana. Il Barcellona femminile sta per concludere la corsa all'ennesimo titolo della Liga F: protagonista della serata contro il Levante Badalona è Maria Pilar "Mapi" Leon, difensore classe '95 che ha deciso di partecipare alla goleada con un gol straordinario. Direttamente dalla bandiera, la calciatrice colpisce il pallone dando una traiettoria maledetta che inganna difesa e portiere avversario. Credits video: "Dazn Futbol" su X