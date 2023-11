Bruxelles, derby allo stadio Vanden Stock: Anderlecht, il video del sold out…

Il Racing White Daring Molenbeek 47, meglio noto come RWDM, è una società calcistica belga con sede nel comune di Molenbeek-Saint-Jean, nell'area metropolitana di Bruxelles.

Tra il Molenbeek, che ha avuto diverse denominazioni nella storia, e l'Anderlecht, è derby di Bruxelles. E per sancire il sold out per la sfida di domenica 26 novembre alle 18.30, lo stesso Anderlecht ha fatto un video...