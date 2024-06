Classico Flu-Fla, negli scontri tra tifosi è intervenuta la polizia militare

Prima a Jacarepaguá, diverse persone sono rimaste coinvolte in una rissa, prima del derby valido per il campionato Brasilerao. Inoltre, un uomo è stato arrestato con forbici, droga, fazzoletti e telefoni cellulari.

Poco dopo, la polizia è stata chiamata per contenere una rissa che ha coinvolto circa 50 persone alla stazione ferroviaria Ricardo di Albuquerque, nella regione settentrionale. Una volta in campo, il Fluminense ha perso in casa 1-0 il derby di Rio contro il Flamengo.