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IL SUCCESSO
Copa del Rey, trionfo Real Sociedad: la gioia dopo il rigore decisivo di Marin
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La Real Sociedad torna a vincere la Copa del Rey dopo 6 stagioni: battuto ai calci di rigore l'Atletico Madrid del Cholo
Dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, sono stati i calci di rigore ad assegnare la Copa del Rey alla Real Sociedad. Il club basco torna a festeggiare dopo 6 anni dall'ultima volta, quando non riuscì a godersi l'abbraccio della propria gente a causa delle restrizioni per il Covid. Le immagini della gioia dopo il rigore decisivo di Marin sono spettacolari (Credits @realsociedad)