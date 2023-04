Copa Libertadores, scontri in spiaggia tra ultras di Cerro Porteno e Palmeiras

In occasione del match di Copa Libertadores tra il Club Cerro Porteno ed il Palmeiras a San Paolo, in Brasile, 2-1 per il Palmeiras, i tifosi del Santos hanno testo un agguato ai tifosi paraguaiani. Le due tifoserie se le sono date di santa ragione. Sul lungo mare sudamericano, infatti, i gruppi ultras si sono affrontati in mezzo ai passanti.

di Bruno Bertucci - In vari filmati che circolano in rete si possono notare diversi sostenitori brasiliani che vanno all'attacco dei padroni di casa armati di spranghe di metallo e bastoni. I tifosi brasiliani sono, però, stati costretti a fuggire in spiaggia dopo la carica dei sostenitori paraguaiani che, dopo aver visto l'assalto ai loro compagni si sono armati di secchioni e sedie provando ad aggredire i Leao do Mar.