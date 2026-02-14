Il clamoroso gol mancato dal centravanti britannico nella partita di FA Cup contro la sua ex-squadra, l'Hull City

Una partita che i Blues archiviano in maniera netta e senza storie: il Chelsea batte l'Hull City al quarto turno di FA Cup per 4 a 0. Protagonista assoluto del match è Pedro Neto, autore di una tripletta, a cui segue il gol di Estevao Willian. Ma la partita ha anche un suo protagonista in negativo: non tanto dell'Hull City, quanto un suo ex giocatore che oggi veste la maglia dei londinesi. Si tratta del centravanti, Liam Delap, il quale non è riuscito a porre il suo sigillo, nemmeno con la complicità del portiere avversario, Philips. L'estremo difensore, infatti, cerca di rinviare, ma l'attaccante britannico riesce a intercettarlo: il pallone si stampa clamorosamente sulla traversa. Sempre Delap, si ritrova a recuperare il pallone in area di rigore, ma stavolta non riesce nemmeno a tirare con Philips che rimedia al suo errore. Credits video: Emirates FA Cup su X