Derby di Bucarest, scontri in un pub tra ultras della Steaua e della Dinamo

di Bruno Bertucci - Serata calda a Budapest dove una birra tra amici si è trasformata in una vera e propria rissa. In un pub cittadino, infatti, il gruppo della Steaua conosciuto con il nome di Peluza Sud stava degustando una birra in maniera tranquilla fino a che un gruppo di sostenitori della Dinamo non ha fatto irruzione nel locale dando vita a dei veri e propri tafferugli.

In rete sono subito circolati i filmati degli scontri che sono avvenuti anche all'esterno dell'attività commerciale. Il bilancio non è gravissimo come ci si aspettava, solo qualche lieve ferito ma in compenso sono 9 i tifosi arrestati dalla polizia autoctona.