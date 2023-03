Derby di confine fra gallesi e inglesi: scontri pre-partita, Bristol city ko

Il Severnside derby attraversa il confine tra Galles e Inghilterra, aumentando in qualche modo l'ostilità tra le due squadre. I gruppi di fan tifosi di Cardiff City e Bristol City usano la gara per schernirsi a vicenda con canzoni patriottiche.

Nel censimento dei tifosi di calcio del 2003 sulle rivalità calcistiche, Bristol City e Cardiff erano elencate rispettivamente al 10' e 13' posto nel Regno Unito in un elenco di squadre. Se ne è avuta una riprova nel derby di Championship, la seconda serie inglese, vinto in casa dal Cardiff 2-0 sui rivali del Bristol. Il pre-partita per i tifosi delle due squadre e per i poliziotti è stato molto agitato...