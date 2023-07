Filippine, che entusiasmo a Manila: tifosi esplodono al gol alla Nuova Zelanda

Sarina Bolden ha inciso ieri il suo nome nella storia dopo che le Filippine si sono assicurate la vittoria contro le padrone di casa della Nuova Zelanda.

Ecco come è stata vissuta l’emozione della rete decisiva in un centro commerciale della capitale filippina. Gioia incontenibile e abbracci tra i tifosi davanti al maxischermo, dopo il primo successo della storia delle Filipinas in Coppa del Mondo.