Il raid aereo russo interrompe la sfida al vertice del campionato ucraino: sotto gli occhi del Ct Rebrov…

Cinque minuti dopo l'inizio di Polissya-Kryvbas, scontro al vertice oggi del campionato ucraino, c'è stata un'interruzione della partita per un raid aereo...

Un bombardiere russo era appena decollato da qualche parte e tutta l'Ucraina è entrata in allerta, partita di calcio compresa. Il gioco è ripreso dopo il via libera, con due gol, uno per parte fra le due squadre. Presente allo stadio il Ct della Nazionale ucraina di calcio, Sergej Rebrov.