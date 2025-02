Il nuovo arrivo in casa Inter nel mercato di gennaio, Nicola Zalewski, sta svolgendo un supplemento di visite mediche al Coni in questi minuti per ottenere l'idoneità sportiva anche con il club nerazzurro. Ieri sera il debutto a San Siro...

E che esordio per il 23enne esterno polacco proveniente dalla Roma in prestito con diritto di riscatto fissato tra i 5 e i 7 milioni di euro. Zalewski si è subito presentato nel migliore dei modi con l'assist decisivo per il gol di Stefan De Vrij che è valso l'1-1 nel derby della Madonnina contro il Milan.