Le Clasico de France: in campo a Marsiglia, ma il primo striscione anti-Psg si è visto a Parigi…

I tifosi marsigliesi dell'azienda Nojyk, un'applicazione per la consegna di pasti marsigliesi, hanno dispiegato uno striscione vicino alla Torre Eiffel...

In Francia lo chiamano anche Le Clasico. Il derby nazionale francese si avvicina. Si gioca a Marsiglia ma se ne sono accorti a Parigi..."Noi non temiamo il dégun" (le persone qualunque...) e "La nostra stella non ha prezzo" hanno scritto i marsigliesi su uno striscione appeso al ponte Bir-Hakeim della capitale francese...