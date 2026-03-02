L’Everton celebra l’incredibile parata di Pickford sul tiro di Tonali

Tonali chiama, Pickford risponde. L'ex centrocampista del Milan attualmente in forza al Newcastle, ha chiamato in causa l'estremo difensore dell'Everton a una parata davvero spettacolare, opponendosi al suo tiro a volo preciso e angolato. Un gesto...

Il Newcastle di Sandro Tonali si arrende 3-2 tra le mura amiche contro l'Everton, in una gara spettacolare. Assist per la rete del pareggio di Ramsey al 34' per l'ex Milan, che ha sui piedi anche la palla perfetta per trovare il gol: un tiro a volo potentissimo e preciso da fuori area che chiama Jordan Pickford alla parata eccezionale, strappando gli applausi dei presenti e gli abbracci dei compagni. Il club, vittorioso, ha deciso di celebrare proprio quel momento sui social con un video che ha mandato ancora più in visibilio i tifosi, con i complimenti che fioccano nei commenti. Video credits: Everton, Instagram.